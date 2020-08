Hårde kampe efter bomber foran afghansk fængsel

En bilbombe er eksploderet foran et fængsel i byen Jalalabad i det østlige Afghanistan.

Mindst tre personer meldes dræbt, og over 20 personer er såret.

Den første eksplosion var en meget stor bilbombe. Den blev fulgt af mindst to mindre bombebrag ifølge Reuters.

En talsmand for guvernøren i provinsen Nangarhar siger, at militsfolkene, efter at bilbomben eksploderede, gik til angreb på de lokale styrker.

- Et antal af dem forskansede sig på et marked nær fængslet og er i kamp med sikkerhedsstyrkerne, siger han.

- Kampene er stadig i gang, tilføjer han tidligt søndag aften dansk tid.

Det lykkedes adskillige fanger at slippe ud af fængslet under angrebet, men flere af dem er siden blevet pågrebet, siger talsmanden.

Ingen af de kendte militante grupper i Afghanistan har umiddelbart taget skylden for angrebet.

Taliban afviser at have noget at gøre med angrebet.

Det sker på den sidste dag i den muslimske højtid eid al-adha, hvor der for en sjælden gangs skyld har været en våbenhvile mellem Taliban og den afghanske regering.