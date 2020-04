Håndskrevet Beatles-sangtekst solgt for millioner på auktion

Paul McCartneys håndskrevne sangtekst til The Beatles-hittet "Hey Jude" er fredag blevet solgt for 910.000 dollar på en auktion i New York. Prisen, der svarer til godt 6,2 millioner kroner, var ni gange højere end vurderingen.

Det skriver Reuters.

I alt udbød auktionshuset Julien's Auctions over 250 samlerobjekter fra The Beatles. Auktionen fandt sted i anledning af, at det fredag var 50 år siden, at verdens på det tidspunkt mest populære gruppe blev opløst.

Før auktionen havde Julien's musikspecialist, Jason Watkins, beskrevet McCartneys hurtigt nedfældede skriblerier til en studieoptagelse i 1968 af "Hey Jude" som "meget sjælden og værdifuld".

- Det er åbenlyst en meget ikonisk sang, som alle er fortrolige med. Disse håndskrevne tekster blev brugt i studiet, da de optog den, sagde Watkins.

Paul McCartney skrev sammen med John Lennon de fleste af gruppens mange hits.

Et gammelt trommehoved med bandets logo påtrykt fik hammerslag på 200.000 dollar. Trommehovedet blev brugt på den engelske gruppes første turné i Nordamerika i 1964.

En tegning lavet af John Lennon og hans hustru, Yoko Ono, blev solgt for næsten 94.000 dollar, mens et askebæger, som trommeslageren Ringo Starr brugte i pladestudiet Abbey Road i London, gik for 32.500 dollar.

The Beatles grundlagde sin enorme succes på små spillesteder i Liverpool, og en lille scene lavet af træ fra et af stederne blev solgt for 25.600 dollar.

Auktionen var planlagt til at finde sted online fra Hard Rock Cafe på Times Square i New York City, men auktionshuset besluttede på grund af coronaviruspandemien at nøjes med kun at holde den online.