Håbet svinder om at finde overlevende i ruinerne i Tyrkiet

Izmir er den by, der blev hårdest ramt af fredagens skælv.

Redningsarbejdet fortsætter i den tyrkiske millionby Izmir søndag, men håbet om at finde flere overlevende efter fredagens kraftige jordskælv svinder gradvist ind.

Søndag aften lyder status, at i alt 62 mennesker er fundet døde i Izmir-regionen i det vestlige Tyrkiet.

Eftersøgningen efter overlevende koncentrerer sig søndag om otte kollapsede bygninger i Izmir.

Redningsmandskabet har bedt andre i området om at være så stille som muligt, så de kan lytte efter stemmer fra eventuelle overlevende under ruinerne.

804 mennesker er kommet til skade. Af dem modtager omkring 200 stadig behandling for deres kvæstelser, oplyser tyrkiske katastrofemyndigheder.

Mange af de mennesker, der har mistet deres hjem i jordskælvet, skal søndag tilbringe deres tredje aften i den midlertidige teltlejr, der er stillet op i Izmir.

Indtil videre er der rejst 1500 telte, og 2000 mere er på vej, siger myndighederne.

Lokale myndigheder er også i gang med at skaffe tæpper og varmeovne, for temperaturen falder især om natten, siger Izmirs borgmester, Tunc Soyer.

De materielle ødelæggelser lader til at være mest omfattende i Izmir, der er Tyrkiets tredjestørste by. Her er flere boligblokke brast sammen.

Den tyrkiske vicepræsident, Fuat Otkay, siger, at 26 bygninger i Izmir skal rives ned, fordi jordskælvet har gjort dem ubeboelige.

Rystelserne kunne også mærkes på det græske fastland og i Tyrkiets største by, Istanbul, der ligger 540 kilometer nord for Izmir.

Det amerikanske jordskælvscenter USGS målte oprindeligt skælvet til en beregnet størrelse på 7, mens tyrkiske myndigheder har opgjort det til 6,6.

Siden har der været en række efterskælv i regionen.

Tyrkiet er ikke det eneste land, der har meldt om dødsofre som følge af jordskælvet i Det Ægæiske Hav.

På den græske ø Samos blev to teenagere dræbt, da en mur væltede ned over dem. De to ofre blev begravet lørdag.