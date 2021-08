Håb om viden om virussets oprindelse svinder

Får vi nogensinde et svar på, hvor coronavirusset, der har sat sit præg på stort set hele verden, stammer fra?

Det skyldes blandt andet manglende informationer fra Kina.

Således er der ikke noget afgørende nyt om, hvorvidt dyr smittede mennesker med det nye coronavirus, som først blev registreret i det centrale Kina, eller om det stammer fra et topsikret forskningslaboratorie i den kinesiske storby Wuhan.

Det oplyser to embedsmænd tæt på efterretningsarbejdet til avisen The Washington Post.

Og det er ikke overraskende.

Sådan lyder det fra Camilla Tenna Nørup Sørensen. Hun er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet og forsker særligt i kinesisk og østasiatisk sikkerhedspolitik.

- Det er meget forventeligt i den nuværende situation, hvor vi har et meget dårligt forhold mellem USA og Kina, siger hun.

- Kineserne ser generelt den her insisteren fra USA om at blive ved med at undersøge sagen som et led i en amerikansk kampagne mod Kina.

Hun forestiller sig ikke, at Kina på et tidspunkt bløder op og muliggør at undersøge coronaens oprindelse nærmere.

- Jeg kan simpelthen ikke se, at kineserne vil tillade internationale eller amerikanske forskere at komme ind og lave de nødvendige undersøgelser.

Rapporten er udarbejdet efter en ordre, som blev afgivet af Joe Biden i slutningen af maj. Han skulle have en tilbagemelding 90 dage senere.

Inden da var præsidenten blevet præsenteret for en rapport, som viste, at corona enten opstod som følge af "menneskelig kontakt med et smittet dyr eller ved en laboratorieulykke".

Efterretningstjenesterne kunne dog ikke pege på det ene scenarie som mere sandsynligt end det andet.

Derfor var der brug for flere undersøgelser.

Biden har i sine direktiver bedt efterretningstjenesterne fordoble deres bestræbelser på at skabe mere klarhed, så diskussionen om de to teorier bliver mindre omstridt.

Men foreløbigt er der altså ingen klare konklusioner.

- Hvis Kina ikke giver adgang til visse data, så kommer man aldrig rigtigt til at vide det, siger en anonym embedsmand til The Wall Street Journal.

Fra Kinas side afvises appeller om hjælp fra USA, men også andre lande samt fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Landet fik også i januar massiv international kritik for ikke at sikre tilgængelighed og skabe transparens.

På baggrund af Kinas modstand mod at skabe åbenhed har eksperter i stigende grad haft fokus på teorien om, at virusset stammer fra en lækage fra et avanceret laboratorie i Wuhan.

Forskere har hverken fundet virusset i flagermus eller i andre dyr, som kan matche den genetiske signatur.

De to embedsmænd, som er tæt på efterretningsarbejdet, siger til The Washington Post, at dele af rapporten kan offentliggøres i de kommende dage. Det skrev nyhedsbureauet AFP onsdag.