Håb om våbenhvile i det sydlige Kaukasien svinder

De få forhåbninger, der var, til at en våbenhvile mellem Armenien og Aserbajdsjan skulle få kampene mellem de to lande til at ophøre, er ifølge nyhedsbureauet AFP ved at dø ud.

AFP har en journalist i området, hvor det ellers er meget svært at få information fra kilder, der ikke tilhører enten den ene eller anden part i konflikten.