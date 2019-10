Håb om hurtig brexitaftale bliver nedtonet i Bruxelles

Med godt to uger til at Storbritannien efter planen skal forlade EU, haster det med at få en aftale mellem parterne på plads, og mandag fortsætter forhandlingerne mellem parterne om brexit.

På et møde tirsdag i Luxembourg vil Michel Barnier, der er EU's chefforhandler i samtalerne med Storbritannien, orientere samtlige medlemslande om de seneste dages udvikling.

Det sidste EU-topmøde, før Storbritannien ifølge tidsplanen trækker sig fra EU, begynder i Bruxelles torsdag. Men det er tvivlsomt, om en brexitaftale vil ligge klar til at blive underskrevet.

Både europæiske og britiske forhandlere nedtonede søndag håbet om et hurtigt gennembrud.

- Endnu ikke noget gennembrud. Men den gode nyhed er, at de intensive diskussioner fortsætter, siger en europæisk diplomat til nyhedsbureauet AFP og tilføjer:

- Udgangspunktet er ikke nemt, og der er kun få dage til topmødet. Hvis den britiske regering ønsker en løsning, så må den handle hurtigt nu. Uret tikker.

Brexit-forhandler Michel Barnier konstaterede søndag, at "der udestår fortsat en masse arbejde", og samme melding kom fra en britisk talsmand i Bruxelles.

Et flertal af de britiske vælgere stemte i juni 2016 for at Storbritannien skulle forlade EU. Parterne forsøger nu på få dage at nå til enighed om det, de ikke har formået at forhandle på plads i over tre år - betingelserne for en udtræden.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, meddelte søndag sine ministre, at de skal forberede sig på, at slutspurten i samtalerne kan blive en gyser.

Boris Johnson overtog premierministerposten i juli på et løfte om ikke at forlænge brexit. Oprindeligt skulle Storbritannien have forladt EU den 31. marts, men tidsfristen er siden blevet forlænget to gange.

Johnson har afvist at forlænge brexit med bare få uger.

Bryder han det løfte, kan det ramme ham ved det næste parlamentsvalg, som ifølge de fleste ventes at blive udskrevet i løbet af få måneder.

Men Johnson er af et flertal i parlamentet i London også pålagt at anmode om en forlængelse af Storbritanniens udtræden til den 31. januar næste år, hvis en aftale ikke er forhandlet på plads inden lørdag.

Johnson har lovet både at følge loven og at få Storbritannien ud den 31. oktober.

- En modsætning, som kan ende med at blive afgjort ved en domstol, skriver AFP.