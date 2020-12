HBO streamer biograffilm fra Warner fra premieredag i 2021

I 2021 vil film fra mediegiganten og produktionsselskabet Warner Bros. kunne streames på HBO Max samme dag, som de har premiere i biografen i USA.

Det oplyser Warner Media ifølge flere amerikanske medier, heriblandt The New York Times.

Dermed vil film som "Suicide Squad 2", "Godzilla vs. King Kong" og "The Matrix 4" kunne nydes hjemme i de amerikanske hjem samme dag, som filmene har premiere i biografer over hele USA.

I alt vil abonnenter på HBO Max få adgang til 17 biograffilm, der sammenlagt har kostet over en milliard dollar at producere.

Der er tale om et markant brud på den sædvanlige forretningsmodel i Hollywood, hvor store blockbustere først skal sikre indtjening ved at trække millioner af amerikanere i biografen for derefter at blive gjort tilgængelige andre steder.

Årsagen til nybruddet er ifølge Warner Media den globale coronapandemi, som selskabet vurderer vil gå hårdt ud over billetsalget i biograferne i 2021.

- Vi ved, at nyt indhold er biografernes levebrød, men vi må balancere det med det faktum, at de fleste biografer i USA formentlig vil have reduceret kapacitet gennem 2021, lyder det i en meddelelse fra Warner Media.

Warner Bros. understreger, at ordningen kun vil gælde i 2021.

Warner Bros. meddelte allerede for to uger siden, at filmen "Wonder Woman 1984" vil blive tilgængelig på HBO Max juledag, hvor filmen også har premiere i biograferne.

HBO Max er foreløbig kun tilgængelig i USA. Uden for USA vil filmelskere skulle en tur i biografen for at se Warner Bros.' film på premieredagen.