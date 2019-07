Guvernørkandidat: Kvindelige journalister skal have en mand med

En republikansk politiker, som er kandidat til at blive guvernør i Mississippi, har afvist at lade sig interviewe af en kvindelig journalist, medmindre hun medbringer en mandlig kollega som "anstandsmand".

Den 40-årige journalist Larrison Campbell siger, at hun har anmodet republikaneren Robert Foster om at ledsage ham på hans kampagne på en 15 timer lang køretur, men at hun blev afvist, fordi hun er kvinde.

Foster siger, at han træffer sine egne forholdsregler og vil undgå, at der bliver rejst mistanke elle spekulationer om hans ægteskab.

- Det er min truck, og i min truck er det mine regler, som gælder, siger han til CNN.

I interviewet med CNN henviser den 36-årige Foster til sin tro, og han siger, at han har afgivet et løfte til sin kone om ikke at være alene med en af det modsatte køn.

Foster henviser også til, at den afdøde kristne evangelist Billy Graham sagde, at han ikke ville være sammen med nogen kvinde, som ikke var hans kone.

Han nævner endvidere, at vicepræsident Mike Pence har sagt, at han ikke vil spise sammen med nogen anden kvinde end sin kone.

- Det er for at undgå nogen form for mistanke eller kompromittering af vort ægteskab, hedder det i en e-mail fra Robert Foster, som beklager, at de "liberale medier" ikke deler hans synspunkter.

- Men disse mediers angreb på os gør det så meget desto mere nødvendigt med en konservativ, som vil beskytte de værdier, som vi deler, skriver han videre.

Foster siger, at han har ansat kvinder i den landbrugsturisme-virksomhed, som han driver sammen med sin kone i Mississippi, og at han vil ansatte kvinder, hvis han bliver guvernør.

- Men det er uprofessionelt at være alene med en kvinde, som ikke er min kone.

Journalisten Larrison Campbell skriver, at avisen Mississippi Today har afvist at gå ind på Fosters betingelse om, at hun skulle medbringe en mandlig kollega.

- Min redaktør og jeg er enige om, at det er en sexistisk og unødvendig anvendelse af ressourcer, skriver Campbell.