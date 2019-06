Guvernør for Vermont afviser stramning af våbenlov

Den republikanske guvernør i den amerikanske delstat Vermont har nedlagt veto mod et lovforslag om at indføre en venteperiode på 24 timer for køb af håndvåben.

Efter at lovgiverne i Vermont i maj havde godkendt forslaget om at stramme reglerne for at købe håndvåben, meddelte guvernør Phil Scott, at han endnu ikke havde besluttet sig for, om han ville sige god for forslaget eller ej.