Guvernør fastholder mundbinds-skepsis trods ny smitterekord

Florida registrerede lørdag det hidtil højeste antal smittede under hele pandemien med over 21.000 tilfælde.

En tredje bølge af coronasmitte skyller ind over den amerikanske delstat Florida, som lørdag indberettede 21.683 nye smittetilfælde.

Tallet er større end nogen anden dag under pandemien i Florida.

Delstaten repræsenterer omkring 6,5 procent af den amerikanske befolkning, men står for over hvert femte smittetilfælde i USA.

Det skriver avisen Miami Herald.

Fremkomsten af den ekstra smitsomme Delta-variant og udbredt modvilje over for at lade sig vaccinere er årsag til, at smitte, indlæggelser og dødsfald blusser op igen, skriver avisen The Washington Post.

Trods det nye udbrud meddelte Floridas guvernør, republikaneren Ron DeSantis, fredag, at forældre selv skal have lov til at afgøre, om deres børn skal efterleve regler om mundbind, når de vender tilbage til klasselokalerne i efteråret.

Dermed går DeSantis op mod USA's føderale retningslinjer for skoleelever. Hans udmelding kommer, efter at adskillige andre delstater, som er ledet af republikanere, har nedlagt forbud mod, at der stilles krav om mundbind i skoler, skriver Washington Post.

DeSantis, der er kendt som en åbenmundet kritiker af myndigheders anbefalinger om at bære mundbind, mener ikke, at de er nødvendige for at forhindre spredning af smitte på skolerne.

Den tidligere rekord for nye smittetilfælde i Florida lød på 19.334 og stammer fra 7. januar. Dagligt overgik smittetallene dengang 10.000, da pandemien toppede for anden gang.

De efterfølgende måneder dykkede smittetallene til mellem 2000 og 8000 om dagen.

- Den sidste halvdel af juli lader til at være begyndelsen på Floridas tredje covid-19-top, da de indberettede smittetal for torsdag (17.093), fredag (17.589) og lørdag sammen med tre dage i januar udgør de seks dage med flest tilfælde, skriver Miami Herald.

Avisen sammenligner den aktuelle situation med 12. juli 2020, da Florida meldte om 15.300 smittetilfælde. Det var på det tidspunkt det højeste, som var registreret i en amerikansk delstat.

Florida meldte også om 108 dødsfald lørdag. Otte dage tidligere var dødstallet oppe på 148. Man skal ifølge Miami Herald tilbage til 26. marts for at finde et højere tal i delstaten. Dengang var det 159.