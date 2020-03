Gule Veste trodser coronaforbud og mødes med tåregas

Politiet i Paris affyrer lørdag eftermiddag tåregas og støder sammen med demonstranter - De Gule Veste - som trodser et forbud mod store forsamlinger for at hindre spredning af coronavirus.

Præsident Emmanuel Macron bad i en tv-tale torsdag aften om, at skoler holder lukket, og at folk undgå tæt fysisk kontakt til andre.