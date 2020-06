Ruslands præsident, Vladimir Putin, blandt veteraner på den store militærparade den 24. juni. Da fejrede Rusland med forsinkelse 75-årsdagen for Nazitysklands nederlag. Hvis han får sin forfatningsreform igennem, får han chancen for at forblive præsident frem til 2036, hvor han er 84 år.

Gud i forfatningen og Putin som præsident

Russerne stemmer om forfatningsændringer, som rammer lige i folkesjælen. Og det giver Vladimir Putin muligheden for at forblive præsident til 2036.

Ikke desto mindre siger meningsmålingerne, at et flertal af Ruslands vælgere stemmer for en reform af forfatningen, når der onsdag holdes folkeafstemning om sagen.

Det er et røgslør, siger oppositionen. Et trick, der parkerer Vladimir Putin i det russiske præsidentembede for altid.

