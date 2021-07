Gruppe med Navalnyj-forbindelse stopper af frygt for sagsanlæg

Det sker af frygt for at blive retsforfulgt i Rusland. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Gruppen, som hedder Komanda 29, mener, at der er for stor risiko ved at fortsætte.

- Vi har måttet tage en svær beslutning, lyder det i en erklæring på beskedtjenesten Telegram ifølge dpa.

Gruppen har tidligere fået blokeret sin hjemmeside af myndighederne.

- Det næste skridt i angrebet kunne være kriminalsager mod medlemmer og støtter, skriver Komanda 29 videre.

Medlemmerne af gruppen planlægger at fortsætte deres arbejde på egen hånd.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters mener den russiske anklagemyndighed, at Komanda 29 har forbindelse til den tjekkiske ngo Spolecnost Svobody Informace, der er klassificeret som en "uønsket organisation" i Rusland.

Det afviser Komanda 29, men siger samtidig, at man ikke kan undlade at handle efter anklagemyndighedens udmelding.

I spidsen for advokatsammenslutningen står Ivan Pavlov, som har forsvaret Navalnyjs antikorruptionsstiftelse FBK.

Pavlov har været genstand for en kriminalundersøgelse i Rusland siden april, hvor han blev beskyldt for at videregive fortrolige oplysninger om en af sine klienter.

Oppositionspolitikeren Navalnyj selv sidder fængslet for ifølge russiske myndigheder at have overtrådt betingelserne for prøveløsladelse i en bedragerisag, som Navalnyj mener, at han er uskyldig i.

Navalnyj blev livsfarligt forgiftet i forbindelse med en indenrigsflyvning i august 2020. Han vendte i januar hjem efter længere tids behandling på et hospital i Tyskland. Ved hjemkomsten til Rusland blev han anholdt.