Gruppe bortfører en amerikaner og en canadier i Nigeria

- Bortførerne dræbte to politifolk under angrebet, siger en talsmand for politiet.

- Udlændingene blev udsat for et bagholdsangreb af ukendte bevæbnede mænd, da de var på vej fra til hovedstaden Abuja fra byen Kafanchan i delstaten Kaduna, siger en talsmand for politiet.

- De var eskorteret af to politimænd, som kom ind en intens skudkamp med bortførerne. Det endte med politifolkenes død, siger det statslige politis talsmand, Mukhtar Aliyu.

Amerikaneren og canadieren er investorer, som er med til at sætte solcelleanlæg op i landsbyer i Nigerias nordlige områder.

Sikkerhedsofficerer fra en særlig anti-kidnapningsenhed er nu blevet indsat i området for at sikre, at gerningsmændene bliver pågrebet og gidslerne bliver befriet, siger Mukhtar Aliyu.

En del banditter og lokale klanledere er tidligere blevet anholdt for bortførelser.

I februar sidste år blev to tyske arkæologer bortført i regionen. De blev senere sat på fri fod.