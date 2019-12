Grønland og Færøerne føler sig overset i Mette F.-møde med Trump

Grønland og Færøerne burde have siddet med ved bordet, når statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag mødes med den amerikanske præsident, Donald Trump, under et Nato-møde i London. Det mener to folketingsmedlemmer.

Det skyldes, at der blandt andet skal diskuteres Grønland og Arktis, som regeringen netop har sat 1,5 milliard kroner af til for at overvåge bedre.

- Det er vigtigt, at det ikke bare er en dansk statsminister, der fra dansk side repræsenterer Rigsfællesskabet, men at man også har respekten for, at folkevalgte fra Grønland skal deltage, siger Aaja Chemnitz Larsen fra partiet IA til Jyllands-Posten.

Oprindeligt var det meningen, at Mette Frederiksen og Donald Trump skulle have talt om Arktis på det besøg i København, som Trump med kort varsel aflyste efter hans tilbud om at købe Grønland.

Da var både Grønland og Færøerne inviteret med ind i mødelokalet.

Aaja Chemnitz Larsen peger på, at Danmark og Grønland allerede i 2003 underskrev den såkaldte Itilleq-aftale om, at Grønland skal være med, når Danmark diskuterer grønlandske anliggender med andre lande.

Færøerne og Danmark har en lignende aftale, den såkaldte Fámjin-erklæring fra 2005.

Sjúrdur Skaale, medlem af Folketinget for Javnaðarflokkurin, undrer sig også over, at Færøerne ikke er med ved mødet i London.

- Det er uheldigt. Jeg forstår ikke hvorfor. Jeg kender ikke begrundelsen, men når Arktis er på dagsordenen som det vigtigste punkt, så er det meget specielt, siger Sjúrdur Skaale til avisen.

Det blev betegnet som et nybrud i Rigsfællesskabet og rost af grønlandske politikere, da udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i november tog den grønlandske minister for udenrigsanliggender med til et møde i Washington.