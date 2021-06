Grøn jubel over nederlag til olieselskab

Den knap 2000 kilometer lange Keystone-pipeline skulle pumpe 830.000 tønder råolie om dagen fra provinsen Alberta i Canada til den amerikanske delstat Nebraska. Derfra skulle olien, der udvindes af tjæresand, sendes videre til raffinaderier i Texas.

- Dette er en milepæl i kampen mod klimakrisen, sagde Jared Margolis, advokat ved Center for Biological Diversity i USA, som arbejder for naturens mangfoldighed, til Reuters.

Prisen for det kuldsejlede projekt er ni milliarder dollar. Det svarer til 55 milliarder kroner.

Rørledningen skrottes officielt, fordi USA's præsident, Joe Biden, på sin første arbejdsdag i januar omstødte tidligere præsident Donald Trumps tilladelse til projektet.

Begrundelsen var hensyn til klimaet. Albertas felter med tjæresand leverer den "mest beskidte" olie på planeten, påpeger forskere og miljøgrupper.

Olien er af de mest klimaskadelige brændsler, der findes. Den skal, modsat konventionel olie, graves op og nærmest "smeltes" i kogende vand, før den kan raffineres.

Det medfører enorme søer af forurenet vand og åbne miner på millioner af hektarer jord, hvor der før var urørte tempererede skove.

Desuden indeholder tjæresandsolie det skadelige stof bitumen. Det er ætsende og øger sandsynligheden for brud og lækager på rørledningen - samt sundhedsrisiko for mennesker.

TC Energy har fremført, at nedgravede rør er mere sikre til at transportere olie end skibe eller tog.

Selskabet peger også på, at import af så store mængder fra et venligsindet naboland ville mindske USA's olieafhængighed af Mellemøsten og Venezuela med 40 procent.

Ekspræsident Donald Trump ophævede i 2020 USA's veto mod rørledningen. Hans forgænger, Barack Obama, stoppede projektet i 2015.

Ifølge Kendall Mackey, kampagneleder i aktivistgruppen 350.org, er det nu skrottede projekt blot er en forløber for flere "ofre", når klimagrupper går i kamp mod fossile brændsler.

- Kampen for at stoppe Keystone XL drejede sig ikke om én rørledning. Sejren fortæller forurenerne og deres investorer: Slut jeres projekter med fossilt brændsel nu - eller en ubøjelig massebevægelse vil stoppe dem for jer, siger Mackey.

TC Energy har orienteret provinsregeringen i Alberta. Selskabet lover at afslutte projektet i koordinering med tilsynsmyndigheder, indianske folk og andre aktører.

Provinsens leder, premierminister Jason Kenney, er "skuffet og frustreret".

- Alberta vil fortsat spille en vigtig rolle i et pålideligt og billigt energisystem i Nordamerika. Vi vil samarbejde med vore USA-partnere for at sikre, at vi kan opfylde energiefterspørgslen i USA gennem ansvarlig udvikling og transport af vore ressourcer, lød det fra Jason Kenney.