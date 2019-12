Greta Thunbergs far er bekymret for had mod datteren

Greta Thunbergs far siger i et BBC-interview, at han syntes, at det var en dårlig idé, at hans datter gik i front i kampen mod klimaforandringer, og at han er bekymret over det "had", som hun møder. Svante Thunberg ses her med sin datter ved FN's klimakonference COP24 i Polen i december 2018. 2019:

Foto: Janek Skarzynski/Ritzau Scanpix