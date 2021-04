Greta Thunberg til USA's politikere: Vi må handle lige nu

Klimaaktivisten Greta Thunberg har torsdag advaret medlemmerne af USA's kongres om, at historien vil dømme dem skyldige i klimakatastrofer, hvis ikke de i tide hører op med at give økonomisk støtte til kul- og olieindustrien.

Hendes advarsel kommer samme dag, som præsident Joe Biden har indledt et to dage langt videomøde om klimaet. Her deltager 40 stats- og regeringschefer.

Den 18-årige svenske aktivist har inspireret til en global bevægelse, der kræver handling mod den globale opvarmning.

Hun har torsdag deltaget virtuelt i en høring i miljøudvalget i Repræsentanternes Hus.

- Det er en simpel kendsgerning, og en ikke så behagelig kendsgerning, at - hvis vi skal leve op til vores løfter og forpligtelser fra Paris - så må vi gøre en ende på subsidier til fossilt brændstof, og det er lige nu, siger hun.

Hun henviser til den globale klimaaftale, der blev indgået i 2016 i den franske hovedstad.

Præsident Biden besluttede i januar som en af sine første handlinger som præsident at lade USA genindtræde i aftalen fra Paris. Hans forgænger, præsident Donald Trump, trak USA ud af aftalen.

På det to dage lange klimatopmøde lovede Biden som vært, at USA vil halvere sit udslip af klimagasser i 2030 i forhold til 2005.

- I har stadig tid til at gøre det rigtige og redde jeres eftermæle, men det vindue vil ikke stå åbent længe, siger Thunberg.

- Vi, de unge mennesker, vil være dem, som skriver om jer i historiebøgerne. Så mit råd til jer er at vælge omhyggeligt.

Den ledende republikaner i udvalget Ralph Norman afviser den 18-åriges "dommedagsscenarie" om klimaet.

Han hævder, at børn er blevet skræmt over klimaforandringer. Han minder om, at det er Thunberg selv, der har sagt, at hun ønskede, at folk skulle gå i panik over den globale opvarmning.