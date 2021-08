Greta Thunberg pryder Vogue-forside og kritiserer modeindustri

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg er på forsiden af den første udgave af det nye modemagasin Vogue Scandinavia.

Her benytter den 18-årige aktivist lejligheden til at kritisere modebranchen.

Thunberg har selv offentliggjort et billedet af forsiden på sin Intagram-konto, og det er i den forbindelse, at hun retter kritikken mod modebranchen.

- Modeindustrien er en stor bidragsyder til klimakrisen og den miljømæssige krise. For slet ikke at tale om dens indvirkning på utallige arbejdere og lokalsamfund, der bliver udnyttet rundt om i verden, for at nogen kan nyde moden, der er i hurtig forandring, skriver hun i et opslag.

Thunberg advarer videre om, at kampagner, hvor tøj- og modevirksomheder bruger store summer på at præsentere sig selv som blandt andet bæredygtige, klimaneutrale og etiske i bund og grund er såkaldt "greenwashing". Det betyder at foregive at gøre noget for miljøet.

Ifølge den svenske avis Expressen skriver modemagasinet i en pressemeddelelse, at Greta Thunberg deler magasinets værdier om bæredygtig livsstil og beskyttelse af miljøet.

Magasinet skriver videre, at det tøj, Thunberg poserer i på forsidebilledet, er lavet af bæredygtige genbrugsmaterialer.

- Du kan ikke masseproducere mode eller forbruge "bæredygtigt", som verden er skabt i dag. Dette er en af mange grunde til, at vi har brug for et systemskifte, skriver Thunberg videre i opslaget.

Greta Thunberg blev i 2019 kåret som Årets Person af det amerikanske nyhedsmagasin Time for at føre an i kampen mod klimaforandringer.

Hun har i tre år været en fremtrædende stemme i kampen mod klimaforandringer. Hun indledte sine protester, da hun i august 2018 blev væk fra skole og demonstrerede foran Riksdagen i Sveriges hovedstad.

Siden da har hun været fast inventar ved de globale klimakonferencer.