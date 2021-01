Greta Thunberg og hendes gule regnfrakke kommer på frimærke

Det er den grafiske designer Henning Trollbäck, der har udformet frimærkerne. Det svenske postvæsen, PostNord, siger, at Greta Thunberg har gjort sig fortjent til at komme på postmærkerne med sin stærke stemme i klimadebatten.

- Designet skal reflektere vores tid og de miljømæssige problemer, der er blevet fremhævet i årevis, ikke mindst igennem Greta Thunbergs stærke stemme, siger Stina Olofsdotter, der er chef for PostNords frimærkeafdeling, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Greta Thunberg er kendt for sin kamp for klima og miljø, og hun er efterhånden blevet et kendt navn i det meste af verden.

Hun har talt til flere politiske topmøder. Blandt andet i 2019, hvor hun sejlede med båd til New York for at sætte fokus på, hvor meget CO2 flytrafikken udleder.

I New York, hvor der blev afholdt klimatopmøde, holdt hun en tale, der senere gik viralt over hele verden. I talen fordømte hun verdens ledere gentagne gange for ikke at gøre nok for klimaet med ordene: "Hvor vover I?".

Thunberg var kun 15 år, da hun begyndte at tage en ugentlig fridag fra skole for at demonstrere for klimaet - inspireret af unge amerikanere, der protesterede mod USA's våbenlovgivning.

Alene og iført en gul regnjakke satte hun sig foran det svenske parlament med en plakat med påskriften "skolestrejke for klimaet".

Den stille protest fik hurtigt stor opmærksomhed i medierne, og nyheden om den unge Thunberg, der beskyldte verdens magthavere for at stjæle hendes generations fremtid, spredte sig over hele verden.

I 2018 blev hun inviteret på talerstolen ved FN's klimakonference i Polen, i 2019 blev hun nomineret til Nobels fredspris, og Time Magazine udnævnte hende i samme år som årets person.

En Gallup-undersøgelse afslørede i slutningen af 2020, at Greta Thunberg i dag er en af verdens mest beundrede kvinder.