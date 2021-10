Greta Thunberg i spil til Nobels fredspris

Hun har ikke fået prisen, men i år nævnes hun igen. Og denne gang ser der ud til at være noget mere hold i argumentationen for at give den nu 18-årige Thunberg Nobels fredspris.

Medier og kendere af processen med at finde vinderen af Nobels fredspris har i de seneste to år haft den svenske klimaaktivist Greta Thunberg som en af favoritterne.

Ikke at hun har ændret facon eller fremgangsmåde. Hun skælder stadig ud på politikerne for ikke at gøre nok for at løse klimaproblemerne.

Og hun kan stadig engagere ungdommen mange steder i verden for at øge presset.

Men der er denne gang andre grunde til, at det meget vel kan være hendes navn, der bliver nævnt, når det på fredag den 8. oktober klokken 11.00 meddeles i Oslo, hvem der får årets Nobels fredspris.

Reuters påpeger, at prisen uddeles kun godt 20 dage før klimatopmødet COP26 i Glasgow.

Her ventes ledere fra det meste af verden at deltage for at blive enige om at skærpe indsatsen mod udslip af CO2.

- Nobel-komiteen prøver ofte at sende en besked. Og det vil være en stærk besked at sende til COP26, der ligger i tidsrummet mellem offentliggørelsen af navnet og overrækkelsen af prisen i december, siger Dan Smith, direktør på det svenske fredsforskningsinstitut, Sipri.

Nu er det imidlertid ikke givet, at det bliver Greta Thunberg.

Og i så fald er det ikke første gang, at de kloge tager fejl.

Men det med at gætte er en del af spillet op til afsløringen af Nobelprisen. Eller rettere Nobelpriserne.

For det er igen den tid på året, hvor det afsløres, hvem der får de seks priser.

Den første modtager afsløres mandag. Det er modtageren af Nobelprisen i medicin.

Den sidste afsløres næste mandag den 9. oktober. Det er Nobelprisen i økonomi.

Ind imellem uddeles så foruden fredsprisen også fysikprisen, kemiprisen og litteraturprisen.

De forskellige akademier, der udvælger vinderne, går stille med dørene. Der slipper aldrig noget ud på forhånd om identiteten på modtageren fra akademierne i Stockholm.

Den eneste vinder, som ikke findes i Stockholm, er modtageren af fredsprisen. Denne person findes af et udvalg, som er nedsat af Stortinget i Norge. Så her meddeles vinderen i Oslo, mens vinderne af de andre priser meddeles i Stockholm.

Det er i øvrigt ikke kun fredsprisen, der er spekulationer om.

Nyhedsbureauet AFP skriver for eksempel, at forskere bag messenger RNA, der er grundlaget for Pfizer/BioNTechs og Modernas vacciner mod covid-19, regnes blandt favoritterne til medicinprisen.

- Det vil være en fejl, hvis Nobelkomiteen ikke giver prisen til mRNA teknologi, mener videnskabsjournalisten Ulrika Björksten.

Hun nævner Katalin Kariko fra Ungarn og Drew Weissman fra USA som pionerer inden for forskning af mRNA.

Vinderne får normalt priserne ved ceremonier i december. Der følger 10 millioner svenske kroner med æren, 7,3 millioner danske kroner.

På grund af coronapandemien er ceremonierne i Stockholm aflyst i år. Priserne uddeles i stedet i vindernes hjemlande.

Der er endnu ikke truffet beslutning om ceremonien i Oslo.