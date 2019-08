Greta Thunberg efter ankomst til USA: Trump må ind i kampen

Togtet blev indledt for to uger siden fra den britiske by Plymouth, og Greta Thunberg fortæller, at turen ikke var så ubehagelig, som hun havde frygtet. Hun undgik søsyge i de 15 dage på havet.

Den svenske teenager er kommet til New York for at tale ved FN's klimatopmøde i september.

Kort efter sin ankomst til USA opfordrer hun den amerikanske præsident, Donald Trump, til at se klimaudfordringen i øjnene.

- Min besked til ham er, at han må lytte til videnskaben, og at han tydeligvis ikke gør det, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den unge internationalt kendte aktivist, som er blevet et ikon for kampen mod klimaforandringer, har taget et sabbatår fra skolen. Hun valgte at sejle til USA af miljøhensyn.

Hun blev efterfølgende inviteret med på Malizia II, som er udstyret med solpaneler og turbiner under vandet, som kan generere CO2-neutral elektricitet.

Hendes far, Svante Thunberg, og filmskaberen Nathan Grossman var også med på turen over Atlanterhavet sammen med Pierre Casiraghi, søn til Monacos prinsesse Caroline, som er en af bådens to kaptajner.

Greta Thunberg skal ud over New York også besøge Canada og Mexico, og hun skal deltage i klimaforhandlinger i Santiago i Chile i december.

Rejsen fra Nord- til Sydamerika foregår med tog og bus.

Mandag den 20. august 2018 stillede den dengang 15-årige Thunberg sig for første gang op foran Riksdagen i Stockholm med et skilt med påskriften: "Skolestrejke for klimaet".

I september sidste år iværksatte hun en ugentlig skolestrejke hver fredag under navnet "Fridays for Future" for at få politikerne til at tage klimaudfordringerne seriøst.

Det blev et koncept, der hurtigt bredte sig til andre lande. I marts 2019 nåede antallet af skoleelever, der deltager i den verdensomspændende skolestrejke, flere end to millioner i 135 forskellige lande.

Den nu 16-årige svensker har holdt taler for politikere og topchefer fra hele verden. Hun er blevet nomineret til en nobelpris og er blevet udnævnt til en af verdens mest indflydelsesrige personer af det amerikanske magasin Time.