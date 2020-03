Greta Thunberg ved en demonstration for klimaet i Bruxelles, Belgiens hovedstad, 6. marts. - Følg anbefalingerne fra eksperter og jeres lokale myndigheder og #StayAtHome (bliv hjemme, red.) for at mindske spredningen af virusset, skriver hun på sin Instagram-profil. (Arkivfoto).

Greta Thunberg: Ekstremt sandsynligt at jeg har haft corona

Greta Thunberg er næsten kommet sig helt, efter at hun ifølge egen vurdering har været coronasmittet.

De sidste to uger har Greta Thunberg brugt i karantæne, efter at hun er kommet hjem fra en tur i Centraleuropa.

For ti dage siden begyndte hun at mærke symptomer såsom træthed, kuldegysninger, ømhed i halsen og hoste. Derfor er hun ret sikker på, at hun er smittet med coronavirus.

Det skriver den 17-årige svenske klimaaktivist på sin Instagram-profil.

- Jeg er ikke blevet testet for Covid-19. Men det er ekstremt sandsynligt, at jeg har haft den, med tanke på symptomerne og omstændighederne, skriver Greta Thunberg.

Hendes far, som rejste med hende fra Bruxelles, Belgiens hovedstad, har haft de samme symptomer. Bare mere intense og med feber, skriver Greta Thunberg.

- Jeg følte mig næsten ikke syg. Min seneste forkølelse var langt værre end det her. Hvis ikke en anden havde haft virusset på samme tid, er det muligt, at jeg slet ikke havde fået mistanken, skriver hun.

Hun er stort set kommet sig helt, men benytter anledningen til at komme med en opfordring til alle sine følgere.

- Mange (især unge) opdager måske slet ikke symptomerne. De ved ikke, at de har virusset og kan smitte andre personer i risikogrupper. Vi, som ikke er i risikogruppen, har et stort ansvar. Vores handlinger kan være forskel på liv og død for mange andre.

- Vær sød at have det i baghovedet og følg anbefalingerne fra eksperter og jeres lokale myndigheder og #StayAtHome (bliv hjemme, red.) for at mindske spredningen af virusset, skriver Greta Thunberg.

Den unge klimaaktivist har cirka ti millioner følgere på Instagram. Hun står bag kampagnen Fridays for Future, som går ud på, at unge strejker for klimaet.

Kampagnen begyndte hun i Sverige, men den har spredt sig til det meste af verdenen og skabt stor genklang.