Gratis æble på fly udløser dyr bøde

Crystal Tadlock fik et gratis æble under en flyvning fra Paris til Minneapolis i USA med Delta Air Lines og gemte det i sin taske for at have det til en indenrigsflyvning videre til Denver.

Det var under en mellemlanding i Minneapolis, at tolderne fandt æblet, som stadig var pakket ind i en plastikpose fra Delta Air.

Det amerikanske toldvæsen vil ikke kommentere sagen, men fastslår, at alle landbrugsprodukter skal angives.

Tadlock fortalte tolderen, der standsede hende til en tilfældig rutineundersøgelse, at hun netop havde fået æblet udleveret. Hun spurgte, om hun kunne spise det eller smide det ud.

Men i stedet fik hun bøden på 500 dollar.

- Tolderen spurgte mig om min rejse til Frankrig havde været dyr og jeg svarede ja. Jeg undrede mig ikke over, hvorfor han stillede det spørgsmål, og så siger han:

- Rejsen kommer til at blive en hel del dyrere, når jeg giver dig en bøde på 500 dollar, siger Tadlock til tv-stationen KDVR, som har hovedkvarter i Denver.

Hun kan vælge at betale bøden eller forsøge at gå rettens vej.

- Det er langt ude, at man risikerer at skulle gennem et sådant forløb og blive behandlet som en kriminel på grund af et stykke frugt, siger hun til KDVR.

En talsperson for Delta Air Lines afviser at kommentere episoden. Men talspersonen fastslår, at luftfartsselskabet forsøger at få sine kunder til at følge de amerikanske toldregler.