Græsk regering beskylder migranter for at stå bag storbrand

Den græske regering beskylder migranter for bevidst at have nedbrændt den overfyldte Moria-lejr.

- Lejren blev brændt ned af flygtninge og migranter, der ønskede at presse regeringen til hurtigt at flytte dem fra øen til fastlandet, siger den græske regerings talsmand Stelios Petsas mandag.

Talsmanden gav ingen yderligere detaljer. Grækenlands immigrationsminister Notis Mitarakis fremsatte lignende beskyldninger i sidste uge, før undersøgelserne af branden er blevet afsluttet.

En ny, midlertidig teltlejr er blevet opført i kølvandet på branden, og den har indtil videre plads til omkring 5000 mennesker ifølge Mitarakis.

Mange af dem, der tidligere boede i Moria-lejren, har nægtet at tage hen i den nye lejr.

Flere af dem har demonstreret mod nye centre og kræver at blive bosat væk fra den græske ø.

Migranter fortæller om den nye lejr, at den virker "barsk med sit direkte sollys og ingen skygge".

Andre fortæller, at der ikke er mulighed for at tage bad i lejren, og at der ikke er madrasser at sove på.

Søndag sagde premierminister Kyriakos Mitsotakis, at Grækenland vil opføre et permanent asylcenter på Lesbos.

Mitsotakis sagde, at opførelsen af et nyt center ville være en chance for at nulstille politikken bag håndteringen af migranter.

Lejren ved landsbyen Moria på Lesbos blev anlagt på et tidligere militært område og åbnet i 2013. Den var hegnet ind med pigtråd.

Der har været løbende rapporter om forskellige former for overgreb, vold og selvmord i lejren.