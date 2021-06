Græsk politi finder milliondyrt Picasso-maleri efter ni år

Et maleri af den spanske kunster Pablo Picasso, som blev stjålet for ni år siden, er blevet fundet nær den græske hovedstad, Athen.

Begge malerier blev stjålet fra Grækenlands nationalgalleri under et nøje planlagt kup i 2012.

Her brød tyve ind i galleriet og fik de to malerier med sig. Picassos maleri er fra 1939 og har titlen "Kvindehoved". Det blev doneret til galleriet af Picasso selv i 1949. Maleriet af hollandske Mondrian er fra 1905 og er kaldt "Mølle".

Under kuppet aktiverede tyvene galleriets alarmsystem flere gang, før de brød ind i bygningen i de tidlige morgentimer. Mens vagten slukkede alarmsystemet, udførte tyvene kuppet.

For at gøre flugten nemmere skar tyvene malerierne ud af rammerne. De havde også et ekstra maleri af Mondrian med under armen, men tabte det på vejen.

En græsk mand er blevet anholdt, oplyser en anonym politikilde. To tyve menes at stå bag kuppet.

Billederne er blevet fundet i en kløft i et landområdet Keratea, som ligger cirka 45 kilometer sydøst for den græske hovedstad.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at politiet i februar valgte at fortsætte med at lede efter Picassos værk, selv om eksperter vurderede, at det nok ikke længere var i Grækenland.

Maleriet vurderes at være omkring 16,5 millioner euro værd. Det svarer til cirka 122,7 millioner kroner.

Det har en særlig værdi for Grækenland. Picasso donerede det til landet for at belønne modstanden mod Nazityskland under Anden Verdenskrig.