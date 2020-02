Græsk politi bruger tåregas mod migranter ved tyrkisk grænse

Migranterne har samlet sig ved den tyrkiske grænseby Edirne. De presser på for at komme ind i Europa.

Nogle af de mange flygtninge og migranter kaster med sten mod de græske betjente.

Den græske regering har sendt forstærkninger til grænsen for at forhindre et stormløb på grænsen.

Presset er kommet, efter præsident Recep Tayyip Erdogan har meddelt, at Tyrkiets ikke længere vil forhindre flygtninge og migranter i at krydse ind i Europa.

Erdogan gentager lørdag, at han ikke vil bremse migranter, der forsøger at komme til Europa.

- Hvad var det, vi gjorde i går (fredag red.). Vi åbnede dørene, siger han ifølge AFP i en tale i Istanbul.

Det er tilsyneladende et brud med den aftale, som han tidligere har indgået med EU.

- Vi vil ikke lukke disse døre. Hvorfor ikke? Fordi EU skal holde sine løfter, siger han.

Den græske regering sidder lørdag formiddag i krisemøde i Athen. Her hedder det, at græsk politi har forhindret flere end 4000 migranter i illegalt at komme ind i landet.

Regeringen siger, at den er fast besluttet på at beskytte sine grænser og lover, at den vil sende endnu flere politifolk og soldater til at beskytte landegrænser og søgrænser.

I sin tale hævder Erdogan, at 18.000 migranter siden fredag har samlet sig ved den tyrkiske grænse til Grækenland.