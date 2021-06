Græsk arbejdslov mødes med protester: Vil begrænse strejker

En strejke i protest mod en ny arbejdslov rammer onsdag for anden gang inden for en uge store dele af Grækenland.

Færgefarten mellem de græske turistøer er indstillet, og den kollektive transport i hovedstaden Athen er ramt af strejken, der varer et døgn.

En række offentlige kontorer og tjenester er lukket under strejken.

Den nye arbejdslov vil ifølge regeringen sikre større fleksibilitet med arbejdstider. Retten til at strejke vil blive begrænset.

Den introducerer flekstid for ansatte og sætter regler for hjemmearbejde. Og den indeholder elementer, som skal modvirke sexchikane på arbejdet.

Med loven vil en arbejdsdag på ti timer for fremtiden være tilladt.

Den vil også tvinge fagforeninger til at sikre, at offentlige tjenester holdes i gang under strejker. Og de samme fagforeninger vil blive holdt ansvarlige for de skader, som strejker medfører.

Fagforeningerne og dele af den græske opposition mener, at loven undergraver de kollektive overenskomster. At den rammer de ansattes ve og vel, og at den gør overtid mere almindeligt og dermed giver arbejdsgivere retten til at udnytte de ansatte.

Det er en anklage, som længe har været rettet mod de store virksomheder. De har i årevis presset arbejdstiden, siger modstanderne.

Der er planagt en demonstration foran parlamentet i Athen onsdag aften.

I sidste uge deltog over 16.000 mennesker i protester i hovedstaden mod loven.

Grækenland ledes af en konservativ regering med Kyriakos Mitsotakis som premierminister.