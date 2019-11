Grænsevagter har mangelfulde it-systemer og sløjfer tjek

En undersøgelse fra Den Europæiske Revisionsret (ECA) viser, at over halvdelen af de vagter, der er omfattet af undersøgelsen, mindst en gang har ladet personer passere grænsen uden at foretage en søgning i systemet.

Bettina Jakobsen, det danske medlem af revisionsretten, som har haft ansvar for rapporten, påpeger, at betjentene ikke får tilstrækkelig hjælp, til at træffe afgørelsen om en person skal have adgang eller afvises ved grænsen.

- Grænsevagterne bruger dataene i it-systemerne som grundlag for at afgøre, om de skal lade en person krydse grænsen. Men de får ikke altid de oplysninger fra systemet, der er nødvendige for at træffe denne afgørelse, siger hun i en skriftlig udtalelse.

ECA konkluderer, at systemerne er godt udformet. De letter vagternes arbejde. Problemet er, at de ikke i tide fodres med de nødvendige data. Det skal medlemslandene gøre. Desuden mangler nogle typer af data.

De systemer, der er undersøgt, giver vagterne mulighed for blandt andet at tjekke personer med hensyn til visa og asyl, sammenligne fingeraftryk og passagerlister.

De it-systemer, der skal hjælpe vagterne i Schengen i deres arbejde, har ifølge ECA kostet 600 millioner euro. ECA har til opgave at sikre en korrekt og effektiv brug af EU-borgernes skattekroner.

I den konkrete undersøgelse har revisionsretten set på grænseovergange i havne, lufthavne og andre landegrænser i Finland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Polen.

26 lande er med i Schengen-samarbejdet. De 22 af disse er EU-lande.

Formålet med samarbejdet er at have et stort fælles område i Europa uden indre grænser. De seneste år har en håndfuld lande - herunder Danmark - dog haft grænsekontrol til andre medlemslande.