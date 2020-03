Grænselukninger i Europa giver kaos og kæmpekøer på vejene

Polens regering har som følge af coronaviruspandemien valgt at lukke sine grænser op mod Tyskland, og kun polakker må komme ind i landet.

Det har ifølge polske grænsevagter medført et trafikalt kaos, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Ved grænsebyen Jedrzychowice ved den sydlige grænse til Tyskland venter lastbiler op mod 30 timer og personbiler op mod 16 timer på at krydse grænsen fra Tyskland til Polen.

Bilkøer er siden tirsdag vokset til at være 60 kilometer lange. Ifølge det tyske Røde Kors (DRK) er der meldinger om op mod 20 timers ventetid, skriver dpa.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB har DRK hjulpet bilister ved en grænseovergang til byen Görlitz.

Talsmand Kai Kranich kalder situationen for desperat for børnefamilier, der ikke kan få mad eller tilgang til toiletter i de op mod 20 timer.

Premierminister for den tyske delstat Sachsen, som grænser op til Polen, Michael Kretshcmer, har bedt den tyske regerings forsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer, om hjælp.

Mindst ti ud af de 26 Schengen-lande i Europa har lukket sine grænser. Tyskland har lukket sine grænser, og over de to seneste dage er over 20.000 personer blevet nægtet indrejse, skriver NTB.

Danmark lukkede sine grænser i sidste uge for at forhindre udbredelse af smitte.

Grænsekontrollen i Danmark løber til og med 13. april, og alle udlændinge uden anerkendelsesværdige formål i Danmark vil i den periode blive afvist ved grænsen. Danske statsborgere vil altid kunne komme ind, oplyste statsminister Mette Frederiksen (S) ved et pressemøde fredag i sidste uge.