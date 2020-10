Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis, har lørdag annoncet en delvis nedlukning af landet for at begrænse smittespredning med coronavirus. Barer, restauranter, caféer og kulturinstitutioner skal lukke i en måned.

Grækenland lukker barer og caféer i en måned

Grækenland tilslutter sig listen over europæiske lande, der indfører nye og omfattende nedlukninger for at bekæmpe den stigende smittespredning med coronavirus.

Lørdag kom turen til Grækenland, hvor premierminister Kyriakos Mitsotakis annoncerede en delvis nedlukning i et forsøg på at bremse smittespredningen.

