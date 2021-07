Grækenland forbyder musik på kendt ferieø

Det er slut med musik i butikker, på restauranter og barer på den græske ø Mykonos. Myndighederne har indført musikforbud og spærretid for at holde smitten med corona nede.

- Vi opfordrer indbyggere, besøgende og professionelle på vores smukke ø til oprigtigt at følge de nye sikkerhedstiltag, så spredningen af virussen bliver begrænset, og Mykonos kan vende tilbage til normale tilstande, siger minister for indenlandsk sikkerhed Nikos Hardalis i en udtalelse.

Idéen bag at forbyde musik er, at det forhindrer, at folk rykker tættere sammen for at kunne høre hinanden, når de taler. Samt at undgå tæt kontakt til musik, hvor smitten kan spredes.

Mykonos er en mindre meget kendt græsk ø, hvor karakteristiske hvide huse med blå vinduer tiltrækker mange turister. Ifølge Reuters har øen med omkring 10.000 indbyggere i normale tider mere end en million besøgende om året.

Mykonos er også kendt for tiltrække velhavende turister såsom filmstjerner.

Øen er et af seks områder i Grækenland, hvor smitten med corona er steget betydeligt den seneste tid, og der derfor bliver indført ekstra restriktioner.

Ud over forbuddet mod musik er der også indført spærretid mellem klokken et om natten og seks om morgenen.

De nye tiltag falder ikke i god jord hos øens borgmester, der føler, at det er et hårdt angreb midt i en voldsomt tiltrængt turistsæson.

- Mykonos kan ikke være en ø, hvor der ikke er musik. Det eneste, det vil opnå, er at besøgende vil tage til andre øer, skriver borgmesteren, Konstantinos Koukas, i en kommentar ifølge Reuters.

Grækenlands økonomi er generelt hårdt ramt af covid-19. Turisme står for op mod en femtedel af landets økonomi, så de manglende turister kan mærkes næsten overalt.