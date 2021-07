Grækenland beskyldes for at få migranter til at vende om

EU's kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson, siger, at der er "meget velunderbyggede rapporter om", at migranter både til havs og på land "skubbes tilbage" mod det sted, hvor de kom fra, hvilket er en krænkelse af europæiske værdier.

En EU-kommissær har sagt til BBC, at den græske regering må holde inde med at deportere illegale migranter, som kommer til landets grænser.

Menneskerettighedsgrupper påstår, at tusindvis af mennesker, som ville søge asyl i EU, er blevet tvunget tilbage til Tyrkiet fra Grækenland - inden de fik en chance for at søge asyl.

Grækenland har konsekvent afvist beskyldningerne.

En 39-årig mand fra Cameroun, Tchinda, siger til AFP, at han sammen med 30 andre migranter krydsede Det Ægæiske Hav fra Tyrkiet for at komme til den græske ø Kos.

- Da vi var ganske tæt på Kos, blev vi blokeret af et græsk flådeskib, hvorefter kystvagtskibe dukkede op og tvang os til at sejle tilbage mod Tyrkiet, siger han.

Episoden blev optaget på mobiltelefoner af migranter og er blevet vist til nyhedsbureauet AFP.

Amnesty International sagde i juni, at illegale afvisninger af migranter, der tvinges tilbage mod deres udgangspunkt, er blevet Grækenlands "de facto" grænsepolitik.

Fra januar 2020 til marts 2021 har FN's højkommissær for flygtninge dokumenteret 300 episoder med illegale bortvisninger af migranter omkring de Ægæiske Øer og ved grækernes nordøstlige landegrænse til Tyrkiet.

Under den konservative græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis, der kom til magten i 2019, er grænsepatruljeringer taget til, og kursen er blevet skærpet over for migranter. Men Mitsotakis siger til dagbladet Kathimerini, at ordet "tilbageskubben" ikke findes i hans ordforråd.

- Men når vi ser en båd komme, så gør vi alt, hvad der er muligt for at få den til at vende og sejle tilbage til det sted, hvor den kom fra. Den græske kystvagt er ikke en velkomstkomité.

- Vi får dem til at vende om med fuld respekt for menneskeliv, siger han til avisen og tilføjer:

- Mange af de beskyldninger, der er rettet mod Grækenland fra EU, er blevet efterforsket. Der er ikke fundet nogen dokumentation eller bevis.