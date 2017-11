Grace Mugabe og flere ministre risikerer retsforfølgelse

Zimbabwes førstedame, Grace Mugabe, vil sammen med flere andre fremtrædende personer inden for regeringspartiet Zanu-PF blive retsforfulgt.

Partiet beskylder Grace Mugabe for at "prædike had og splittelse og påtage sig roller og magt, der ikke ligger i embedet", meddeler partiets centralkomité ifølge nyhedsbureauet AP.

Grace Mugabe er ved søndagens partimøde blevet ekskluderet af Zanu-PF og fyret fra posten som leder af partiets kvindeafdeling.

Også en række personer, der var tæt på Grace Mugabe og bakkede op om hende som landets næste præsident, er smidt ud af partiet.

Det gælder blandt andet finansminister Ignatious Chombo, udenrigsminister Walter Mzembi, uddannelsesminister Jonathan Moyo og præsident Mugabes nevø Patrick Zhuwao.

Den kilde, der til Reuters oplyser, at flere af de nu ekskluderede medlemmer vil blive retsforfulgt, siger, at det blandt andre omfatter Moyo og vicepræsident Phelekezela Mphoko.

Beslutningen om at ekskludere Mugabe-parret og flere ministre fra partiet kommer efter nogle få, dramatiske dage, hvor præsident Robert Mugabe sammen med sin hustru er blevet sat i husarrest, mens militæret har overtaget magten i landet.

Udviklingen kommer efter, at Mugabe fyrede sin vicepræsident, Emmerson Mnangagwa, og var i færd med at køre Grace Mugabe i stilling til at efterfølge sig på præsidentposten.