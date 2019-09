Google vinder EU-sag om ret til at blive gemt på internet

Google kan ikke tvinges til at fjerne link til personfølsomme oplysninger i søgninger uden for EU, siger EU-Domstolen i en afgørelse tirsdag, hvor Frankrig havde krævet en "ret til at blive glemt".

Den amerikanske it-gigant skal dog gøre det i EU's medlemslande, tilføjer domstolen i sin afgørelse.

Med andre ord kan EU-retten ikke beskytte EU-borgere uden for unionens grænser, når det gælder søgninger, der indeholder personfølsomme data.

Sagen var rejst af CNIL, som er et fransk databeskyttelsestilsyn.

Tilsynet idømte for tre år Google en bøde på 100.000 euro (746.000 kroner) for ikke at ville fjerne følsomme oplysninger fra søgeresultater.

CNIL mente, at borgere måtte have "ret til at blive glemt".

Google har under sagen argumenteret, at det ikke kunne være rigtigt, at it-giganten skal fjerne link på google.com og andre af Googles søgesider uden for EU under henvisning til EU-retten.

- Det er godt at se, at EU-Retten er enig i vores argumenter, siger Peter Fleischer, som repræsenterer Google i sagen, i en skriftlig udtalelse.

Tirsdagens afgørelse følger den vurdering, som generaladvokat Maciej Szpunar ved EU-Domstolen gav i januar, da han havde gennemgået sagen.

EU har de seneste år indført skrappe regler for databeskyttelse på internettet.

Det har ført til, at it-virksomheder over hele verden har været tvunget til at indrette sig efter disse.

Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager bliver fra 1. november ansvarlig for det digitale område, når hun bliver ledende næstformand i EU-Kommissionen.