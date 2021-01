Google truer med at lukke søgemaskine i Australien

Loven vil tvinge Google og Facebook til at betale medievirksomheder for retten til at bruge deres indhold.

Google siger fredag, at virksomheden vil lukke for sin populære søgemaskine i Australien, hvis ikke den australske regering dropper planer om at indføre en ny omstridt lov.

Truslen er en eskalering af kampen mellem techgiganterne og mediekæmper som News Corp - en kamp, der bliver fulgt nøje over hele verden.

Søgegiganten har tidligere advaret om, at dets 19 millioner brugere i Australien står over for markant ringere søgemuligheder og oplevelser på YouTube, som Google ejer, hvis den nye lov bliver ført ud i livet.

Australien er på nippet til at vedtage den nye lov. Den tvinger Google og Facebook til at forhandle betalingsaftaler på plads med landets mediehuse, hvis selskaberne vil bruge indholdet i søgeresultater eller nyhedsfeeds.

- Med tanke på de uoverskuelige finansielle og operationelle risici, hvis dette bliver en lov, vil det ikke give os andre muligheder end at gøre Google-søgning utilgængeligt i Australien, siger øverste direktør for Australien og New Zealand, Mel Silva.

Googles udmelding bliver kritiseret på det kraftigste af Australiens premierminister, Scott Morrison.

Han understreger, at Australien laver sine egne regler for, "hvad man må" i landet.

- Folk der er villige til at arbejde med det i Australien er meget velkomne. Men vi reagerer ikke på trusler, siger han.

Den australske regering annoncerede den nye lovgivning i sidste måned.

Det skete, efter at en undersøgelse konkluderede, at Google og Facebook har for meget magt over landets medieindustri.

Ifølge regeringen truer det landets demokrati.

USA's regering opfordrede i denne uge Australien til at skrotte den nye lov, selv om den nyder bred politisk opbakning.

Google indgik torsdag en aftale med flere franske mediehuse om at betale cirka otte milliarder kroner over tre år for retten til at bruge deres indhold.