Gollum-skuespiller får stor rolle i ny Batman-film

Derudover skal Colin Farrell, der blandt andet er kendt for filmen "In Bruges" (2008), spille skurken Pingvinen.

Robert Pattinson, som er kendt fra "Twilight"-filmene, skal spille Batman og Zoe Kravitz fra tv-serien "Big Little Lies" skal agere Selina Kyle, der er bedre kendt som Catwoman.

Den nye Batman-film rammer efter planen lærredet den 25. juni 2021.

Filmen skal instrueres af 53-årige Matt Reeves.

Han står blandt andet bag genindspilningerne af den gamle "Planet of the Apes"-film fra 1968, som på dansk hedder "Abernes Planet".

Det er blevet til tre film, "Rise of the Planet of the Apes" i 2011, "Dawn of the Planet of the Apes" i 2014 og "War for the Planet of the Apes" i 2017.

I de tre film spillede Andy Serkis også med som hovedpersonen, aben Caesar.