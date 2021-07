Gnister fra tog kan have forårsaget skovbrande ved Oslo

Hen under aften fredag blev der meldt om, at flere skovbrande var brudt ud lige uden for Oslo, der er Norges hovedstad.

Der er meget tørt i området, og Norges meteorologiske institut var torsdag ude at advare om, at brandfaren er stor i flere del af Østlandet, og at naturbrande hurtigt kan brede sig.

Der var melding om to brande lige nord for Oslo. Men kort efter klokken 20 kunne brandvæsnet på Twitter oplyse, at det havde kontrol med brandene.

Videre hed det, at man vil arbejde videre på stedet resten af aftenen.

Ifølge brandvæsnet kan brandene være opstået af gnister fra et tog.

- Dette siger noget om, hvor tørt det er i skoven nu, hvor en lille gnist fra et tog kan antænde flere brande, siger indsatsleder Knut Halvorsen til NRK.

De norske jernbaner oplyser, at Gjøvikbanen er lukket mellem Oslo hovedbanegård og Nittedal som følge af branden.