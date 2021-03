Globalt er der givet 359 millioner doser coronavaccine

I USA er der givet 107 millioner doser. Det svarer til 32,2 doser per 100 personer.

Dermed overstiger antallet af amerikanere, som har fået mindst ét stik, nu antallet af personer, der er blevet testet positive under pandemien, skriver Bloomberg.

I den seneste uge er der dagligt givet knap 2,4 millioner stik i USA. Fastholdes det tempo, vil det tage omkring fem måneder at vaccinere 75 procent af befolkningen med de vacciner, som kræver to stik.

Præsident Joe Biden sagde torsdag i anledning af etårsdagen for nedlukningen i USA, at når amerikanerne 4. juli fejrer nationaldag, vil det sandsynligvis kunne ske under næsten normale forhold.

Han fortalte videre, at før 1. maj vil sundhedsmyndighederne i samtlige delstater få besked om at fjerne restriktioner for, hvem der kan blive vaccineret mod covid-19.

Det betyder, at delstaterne skal tilbyde vacciner til alle voksne borgere.

- Ved udgangen af maj vil vi have vacciner nok til hele den amerikanske befolkning, siger han.

I EU går det indtil videre knap så hurtigt som i USA.

I de 27 EU-lande er der ifølge opgørelsen fra Bloomberg News samlet givet 49,2 millioner doser.

7,5 procent af befolkningen i EU har fået mindst ét stik. For USA er den tilsvarende andel 21,0 procent. I Danmark har godt 10 procent fået mindst én dosis.