Globale investorer frygter kinesisk konkurs

Det er spørgsmålet, som flere investorer i disse dage bakser med, og som har sendt aktiemarkeder verden over i minus de seneste dage.

Årsagen til bekymringen er en lurende konkurs hos Evergrande, der ifølge nyhedsbureauet Reuters er Kinas næststørste ejendomsudvikler.

Selskabet har angiveligt en gæld på 300 milliarder dollar - eller 1925 milliarder kroner. Det svarer groft sagt til Danmarks bruttonationalprodukt eller to procent af Kinas samlede økonomi.

Særligt denne uge kan blive skæbnesvanger for ejendomsudvikleren.

Torsdag skal Evergrande således betale renter på sine obligationslån, og det bliver en test af, hvorvidt selskabet kan overholde sine forpligtelser over for kreditorer, skriver Bloomberg News.

Sker det ikke, så kan det sætte konkursprocessen i gang, hvilket mandag sendte de europæiske og amerikanske aktiemarkeder i rødt.

- Den mulige konkurs gør aktieinvestorerne i hele verden nervøse, sagde Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, efter at det danske aktieindeks C25 endte mandagen med et fald på 1,4 procent.

- Nervøsiteten skyldes, at vi tidligere har undervurderet de effekter, der kan komme efter en stor konkurs.

Uroen har også spredt sig til de asiatiske markeder.

Tirsdag åbnede det japanske aktiemarked negativt med et fald på over to procent, mens Hang Seng-indekset i Hongkong også åbnede i rødt.

Ejendomssektoren står for omtrent en fjerdedel af Kinas økonomi, og bekymringen er blandt andet, at en konkurs kan skabe en sneboldeffekt. Både i forhold til Kina og andre dele af verden.

Der er dog flere grunde til, at Jacob Pedersen ikke tror, at en eventuel konkurs kommer til at kaste verden ud i en finanskrise.

Det skyldes blandt andet, at det i hans optik ligner et kinesisk fænomen.

- Vi ved også, at styret har haft lup på situationen i et stykke tid, så de har forhåbentlig lagt en plan for, hvordan Evergrande kan afvikles.

- Og så er vi også i en situation, hvor bankerne overalt i verden er bedre polstrede og mere opmærksomme på risici end op til finanskrisen, vurderede Jacob Pedersen mandag.

Han tror dog, at en konkurs potentielt kan afspore den økonomiske fremgang globalt.

- Hvis det er sådan, at det her sender den kinesiske økonomi i koma, så er vi et sted, hvor indtjeningsvæksten rigtig mange steder vil blive sat alvorligt tilbage.

Men så galt kommer det ifølge Andreas Steno Larsen, global chefstrateg i Nordea, næppe til at gå. Han forventer nemlig, at de kinesiske myndigheder snart vil gribe ind.

- Jeg hælder stadig til, at det er håndterbart. Beijing har alle de værktøjer, der skal til for at løse situationen, sagde han mandag til Børsen.

Evergrandes bestyrelsesformand forsøgte tirsdag at tale markederne til ro. Her lovede han ifølge Reuters, at ejendomsudvikleren vil overholde alle sine betalingsforpligtelser.