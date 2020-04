Global flytrafik kan falde med over en milliard passagerer

Antallet af flypassagerer på globalt plan kan falde med 1,2 milliarder i forhold til forventningerne.

Det vurderer USA's luftfartsagentur i en pressemeddelelse onsdag.

Den internationale organisation for luftfart (ICAO) anslår, at antallet af passagerer på internationale afgange vil falde med to tredjedele i forhold til det forventede antal for årets tre første kvartaler.