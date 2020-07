Glee-stjernen Naya Rivera døde i en drukneulykke

33-årige Rivera blev fundet mandag efter at have været forsvundet i fem dage efter en bådtur med sin søn.

Obduktionen viser også, at Rivera hverken havde alkohol eller narkotika i blodet. Der var heller ikke tegn på alvorlige skader.

Rivera spillede cheerleaderen Santana Lopez i den populære musicalserie "Glee", der handler om et kor på et gymnasium i USA.

Serien blev sendt første gang i 2009 og kørte frem til 2015. Det blev til 121 afsnit over seks sæsoner.

Riveras lig blev fundet nær overfladen på søen Lake Piru, tæt på hvor hendes båd blev fundet, oplyser det lokale politi.

Hendes fireårige søn, Josey, blev fundet sovende alene på båden.

Han har fortalt politiet, at han var ude at bade med sin mor i søen, der ligger 80 kilometer nord for Los Angeles.

Det er endnu ikke fastlagt, hvad der præcist skete, men Josey har sagt, at han blev skubbet tilbage i båden af sin mor, der selv blev i vandet uden en redningsvest.

Riveras dødsfald er det tredje blandt skuespillere fra serien.

I 2013 døde skuespilleren Cory Monteith, der spillede en amerikansk fodboldspiller ved navn Finn, af en overdosis.

Fem år senere i 2018 begik Mark Salling, der spillede karakteren Puck, selvmord efter at have erkendt at have været i besiddelse af børnepornografi.

Skaberne bag serien, Ryan Murphy, Brad Falchuk og Ian Brennan, siger tirsdag lokal tid, at de vil betale for Riveras søns universitetsuddannelse.

- Hun var sjov, rar og generøs. Naya var mere end bare en skuespiller i vores serie, skriver de tre i en pressemeddelelse.