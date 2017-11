Glædesdans og eufori fylder Zimbabwes gader

Han er netop kommet hjem efter en tur i Zimbabwe, hvor han talte med unge zimbabwere om deres syn på situationen i landet.

- Befolkningen er helt euforisk. Det er jo et vildt øjeblik, at de efter 37 år ser ud til at slippe af med Mugabe. Der er en meget stor forhåbning om, at hans afsættelse endelig giver Zimbabwe en ny chance.

93-årige Robert Mugabe har styret Zimbabwe med hård hånd i næsten fire årtier.

Flere valg har været voldelige. Den yngre del af befolkningen har været bange for politik som følge af det, og de har ikke følt, at det har gjort en forskel at engagere sig.

Det ændrer sig nu, fortæller Tim Whyte.

- Mellem 10.000 og 20.000 mennesker danser lige nu på gaden af glæde. Der er en enorm energi. De er ikke længere bange for Mugabe eller politik, siger han.

Der har den seneste uge været forlydender om, at et militærkup fandt sted i Zimbabwe. Det skete, efter at militæret satte landets præsident i husarrest.

Der forhandles i øjeblikket om, hvad der skal ske i landet fremover. Den politiske situation er uvis, men mange forventer at vicepræsidenten, Emmerson Mnangagwa, bliver indsat som præsident.

Mnangagwa var en del af den absolutte indercirkel af Mugabes styre.

Det vækker derfor bekymring hos befolkningen, hvis han overtager magten, fortæller Tim Whyte.

- Der er en frygt for, at det i virkeligheden bare er et paladskup. At de har skiftet den ene gamle mand ud med den anden, siger han.

To tredjedel af befolkningen er ifølge Tim Whyte under 37 år og har derfor kun oplevet et land med Mugabe ved roret.

- Mange, især unge, vil kræve en ændring nu. Der er en opblomstring, hvor unge snakker meget om politik og behovet for både økonomiske og politiske reformer.

- De er indforstået med, at det vil være svært, men de er klar til at kæmpe for mere demokrati.