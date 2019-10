H. C. Andersens Boulevard går gennem det centrale København. Hvert år dør ifølge Berlingske omkring 550 mennesker i byen for tidligt på grund af luftforurening og godt 4000 på landsplan.

Giftig luft var i 2016 skyld i 400.000 dødsfald i Europa

På et enkelt år var luftforurening skyld i, at 400.000 europæere døde for tidligt, viser EU-rapport.

Luftforurening var i 2016 skyld i 400.000 for tidlige dødsfald i Europa. Samtidig er næsten alle europæiske byboere udsat for så meget forurening, at det overstiger, hvad der er sundt at indånde.

Det viser en rapport, som Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har offentliggjort onsdag.

- Luftforurening er i øjeblikket den væsentligste miljørisiko for menneskelig sundhed, skriver EEA i rapporten.

Hjerte-kar-sygdomme, hjertestop, lungesygdomme og lungekræft er ifølge EEA de mest hyppige grunde til de 400.000 for tidlige dødsfald forårsaget af luftforurening.

Tallene fra 2016 er de seneste, som EEA har haft mulighed for at analysere.

Forfatteren bag rapporten er miljøagenturets luftkvalitetsekspert Alberto González Ortiz. Han påpeger, at selv om niveauet af farlige partikler i den europæiske luft falder, så falder det ikke hurtigt nok.

- Vi har endnu ikke nået EU-standarderne, og vi er selvfølgelig langtfra at nå WHO's (Verdenssundhedsorganisationens, red.) standarder, siger han til Reuters.

I Danmark dør godt 4000 mennesker ifølge Berlingske hvert år for tidligt på grund af partikelforurening.

Forurening af luften er dermed den tredjestørste risiko for danskernes helbred efter rygning og fysisk inaktivitet.

Ved klimamødet C40 i København tidligere i oktober indgik 34 af verdens borgmestre en aftale, der skal sikre renere luft til 140 millioner mennesker på verdensplan.

I København knytter forureningen sig især til trafikken. Derfor skal luftforeningen i byen sænkes med miljøvenligere busser og flere restriktioner over for bilisterne.

Det fortalte overborgmester i København Frank Jensen (S), der efter klimamødet havde store forventninger til ambitionen om at sænke forureningen i luften markant.

- For 30 år siden var der ingen, der troede, at vandet omkring København kunne blive så rent, at det ville være muligt at bade. Det kan vi i dag, og på samme måde skal vi have en ambition for luften, sagde Frank Jensen.