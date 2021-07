Gidseltagere i svensk fængsel krævede 20 kebabpizzaer

Dramaet begyndte, da de to dømte drabsmænd 24-årige Haned Mahamed Abdullahi og 30-årige Isak Dewit onsdag middag barrikaderede sig i et vagtrum i fængslet Hällbyanstalten uden for byen Eskilstuna med to fængselsbetjente.

I kølvandet på et næsten ni timer langt gidseldrama i et svensk fængsel onsdag begynder flere detaljer fra hændelsen at dukke op i svenske medier.

Gerningsmændene var ifølge Aftonbladets oplysninger bevæbnet med hjemmelavede våben lavet ud af tandbørster med fastgjorte barberblade.

Inde i vagtrummet skulle de blandt andet have dækket overvågningskameraerne til.

SVT Nyheter Sörmland rapporterer ifølge Expressen, at de to gidsler var en kvinde og en mand, som arbejder som vikarer i fængslet.

De har det angiveligt godt under omstændighederne efter løsladelsen onsdag aften, mens de to gerningsmænd er blevet anholdt og bragt til politistationen i Eskilstuna.

- De (gidseltagerne) indså, at der ikke fandtes mange alternativer, og blandt de bedste alternativer, de havde, var at give op, siger sikkerhedschef i den svenske kriminalforsorg, Kriminalvården, Jörgen From Nordin til Expressen.

Det er endnu uvist, hvad motivet til gidseltagningen var.

Ifølge Aftonbladet var gidseltagernes første krav at få stillet en flugthelikopter til rådighed.

Efter samtaler med forhandlerne blev der fremsat et nyt krav: To kebabpizzaer til gengæld for at løslade den ene af de to fængselsbetjente.

Kort efter erklærede de to gidseltagere, at de ville slippe begge betjente fri, hvis de fik lov til at skifte fra Hällbyanstalten til et andet fængsel.

Cirka fem minutter senere tog gidseltagerne igen kontakt til forhandlerne og ændrede deres krav. Nu lød det, at de ville løslade en af betjentene, mod at alle 20 fanger på deres afdeling hver ville få en kebabpizza.

Bestillingen endte hos pizzabager Beshar Toma, som ifølge Aftonbladet først troede, at det var en joke.

Klokken 19.00 bekræftede det svenske fængselsvæsen, at den ene fængselsbetjent var blevet løsladt. Knap to og en halv time senere - klokken 21.20 - var begge løsladt.

Ifølge Jörgen From Nordin er ingen af de to fængselsbetjente blevet udsat for vold eller har lidt fysisk skade.

Expressen skriver, at gidseltageren Isak Dewit er idømt 18 års fængsel for at have dræbt en småbørnsfar i Göteborg i 2016.

Haned Mahamed Abdullahi afsoner ligeledes en straf på 18 års fængsel for et brutalt knivdrab på en mand i Skellefteå i 2019.