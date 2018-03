Gidseldrama i fransk by: Troede kun det kunne ske i storbyer

Trébes har cirka 5000 indbyggere, og de lokale har svært ved at forstå, hvad det er, der er foregået i deres lille by.

- Vi troede kun, at den her slags kunne ske i de store byer, fortæller restaurantejer Khadija på 52 til nyhedsbureauet AFP.

Angrebet begyndte fredag morgen i Carcassonne, da den bevæbnede Radouane Lakdim stoppede en bil og dræbte en passager, hvis lig senere blev fundet i et buskads. Lakdim kaprede derefter bilen, hvis chauffør blev såret.

Senere åbnede den 25-årig marokkanskfødte Lakdim ild mod en gruppe politifolk, som var ude at løbe. En af dem blev såret. Herefter stormede han ind i et supermarked, hvor en gidselsituation udspillede sig.

Gidseltageren blev selv dræbt i skudvekslingen med politiet.

Den dræbte i bilen var portugisiske Jean Maziéres, der var en pensioneret vinbonde, skriver BBC.

- Han elskede livet, og han elskede fester. Vi har mistet en, som alle kunne lide, siger Marc Rofes, der er borgmester i byen Villedubert, hvor ofret var fra.

En politimand døde også efter at have tilbudt at være gidsel under gidseltagningen i supermarkedet.

Oberstløjtnant Arnaud Beltrame, 45 år, sørgede for at blive udvekslet med en kvinde, der blev holdt som gidsel.

Som en ledende officer i gendarmeriet, som er en politistyrke, der er en del af det franske militær, håbede Beltrame at kunne forhandle med Lakdim, når kunder og ansatte i butikken - omkring 50 personer - var bragt i sikkerhed.

Kvinden var den eneste tilbage i butikken, og Lakdim ville bruge hende som menneskeligt skjold. Beltrame tilbød at tage hendes plads.

Han efterlod sin telefon på et bord, så myndighederne fik mulighed for at lytte til, hvad der skete inden for. Men Lakdim skød og knivstak politimanden, så han blev såret dødeligt.

Herefter stormede politiet butikken, hvorunder Lakdim blev dræbt.

De franske myndigheder har ifølge BBC oplyst, at der vil blive holdt en officiel mindeceremoni for Beltrame i Paris i de kommende dage.