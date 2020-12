Gibraltar undgår hårdt brexit og holder grænse åben

Gibraltar er et britisk oversøisk territorium på sydkysten af Den Iberiske Halvø.

Som en del af aftalen er Gibraltar en del af EU-aftaler som Schengen-aftalen.

Den grænseløse Schengen-zone dækker de fleste af EU-landene samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein.

Det tyske nyhedsbureau dpa påpeger, at når Gibraltar træder ind i Schengen kan det betyde, at Gibraltars internationale lufthavn bliver en ydre grænse for Schengen-landene.

Hidtil har den ydre grænse været den mellem Gibraltar og Spanien.

Men det er ikke klart, hvem der skal varetage kontrol i lufthavnen.

Aftalen indebærer, at Gibraltar og Spanien beholder den fri bevægelig over grænsen.

Dominic Raab, Storbritanniens udenrigsminister, siger, at at det er i alles interesse at holde grænsetrafikken "flydende".

- Vi står fortsat fast på vores støtte til Gibraltar og dets suverænitet, siger Raab

Udenrigsminister Laya siger, at Spanien var bekymret for, at Gibraltar ville ende uden aftale, når overgangsperioden med EU udløber ved midnat.

En handelsaftale mellem Storbritannien og EU faldt på plads den 24. december.

Den er siden godkendt af både EU-chefer og det britiske parlament.

Aftalen omfattede imidlertid ikke Gibraltar.

Derfor har Storbritannien og Spanien handlet på livet løs om en aftale for området.

Spanien overdrog Gibraltar til Storbritannien i 1713 efter en krig. Siden har Spanien flere gange forsøgt at få området tilbage.

Gibraltar tjener blandt andet sine penge på turisme og på at være centrum for spilvirksomhed.