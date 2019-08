- Gibraltars chefminister, Fabian Picardo, besluttede at lade "Grace 1" sejle. Regeringen har modtaget formelle forsikringer fra Irans regering om, at tankskibet ikke sejler sin last til Syrien, siger regeringskilder i Gibraltar.

Det amerikanske justitsministerium havde ellers i sidste øjeblik forsøgt at blokere frigivelsen af det iranske tankskib, som blev opbragt ved Gibraltar af britiske styrker 4. juli.

- USA's justitsministerium har ansøgt om at opbringe "Grace 1" på baggrund af beskyldninger, som nu bliver drøftet, oplyste Gibraltars regering i en udtalelse.

Højesteretsdommer Anthony Dudley siger imidlertid i en udtalelse, "at der ikke for øjeblikket foreligger nogen amerikansk henvendelse i sagen".

Det iranske skib blev opbragt grundet mistanke om, at skibet skulle levere olie til Syrien i strid med EU's sanktioner mod landet.

At opbringe et skib vil sige at tilbageholde det - enten i forbindelse med krig eller for at undersøge det og eventuelt for at beslaglægge lasten.

Sagen om "Grace 1" er en af en række sager, der har øget spændingerne mellem Iran og Storbritannien.

Situationen er uændret for tankskibet "Stena Impero", der tilbageholdes af Iran. Det siger en talsmand for skibet, der er indregistreret i Storbritannien.

Skibet blev tilbageholdt i Hormuzstrædet, hvor Den Persiske Bugt munder ud. Ifølge Iran havde det forbrudt sig mod "internationale maritime regler".

Det skete to uger efter, at Storbritannien ud for Gibraltar opbragte den iranske olietanker.