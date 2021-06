Gibraltar giver grønt lys til abort ved voldtægt og incest

Med et stort flertal har Gibraltar ved en folkeafstemning stemt for at lempe det britiske territories meget strenge abortlovgivning.

Det gælder blandt andet ved voldtægt og incest, eller når fostret har fatale fysiske mangler.

Lidt over 36 procent stemte imod en lempelse af abortlovgivningen ved torsdagens folkeafstemning, der blev gennemført med over et års forsinkelse som følge af coronapandemien.

Der bor omkring 32.000 mennesker i Gibraltar på Spaniens sydspids.

Deltagelsen ved folkeafstemningen var 52,8 procent.

På nuværende tidspunkt er abort forbudt i Gibraltar og kan give fængsel på livstid, omend sådan en straf ikke er blevet anvendt i moderne tid.

Den eneste undtagelse er i det tilfælde, hvor kun abort vil redde morens liv.

Den ændrede lov betyder, at en kvinde fremover vil have lov til at få en abort op til 12 uger efter graviditeten, hvis hendes mentale eller fysiske helbred anses for at være i fare, eller hvis er tale om alvorlig eller permanent skade.

Ændringerne er allerede blevet godkendt af parlamentet i Gibraltar. Ved folkeafstemningen blev vælgerne spurgt om, hvorvidt den ændrede lov skal træde i kraft eller ej.

Indtil nu har kvinder i Gibraltar været tvunget til at rejse til Spanien eller Storbritannien, hvis de ønskede at få foretaget en abort.

Gibraltars førsteminister, Fabian Picardo, som har kæmpet for et "ja" til at lempe loven, erkender, at abort er "et følelsesladet emne", men hylder resultatet som et nødvendigt skridt fremad.

- Det, vi alle ønskede, var at sikre, at denne mekanisme er på plads, sådan at kvinder selv kan træffe et valg, siger han til Gibraltar TV.

Den ændrede lovgivning ventes at træde i kraft hurtigst muligt.