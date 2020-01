Den 65-årige tidligere Nissan-topchef flygtede efter jul fra Tokyo i Japan til Beirut i Libanon for at undgå en retssag. Han er født i Brasilien i en familie med libanesiske rødder og blev uddannet som ingeniør i Frankrigs hovedstad, Paris. (Arkivfoto)

Ghosn brugte ekstra pas i spektakulær flugt

De japanske myndigheder havde egentlig inddraget hans tre pas. Alligevel lykkedes det forretningsmanden Carlos Ghosn at flygte - med et ekstra pas i lommen.

Andre siger, at hans flugt var mere elegant. Efter flere måneders nøje planlægning fløj han med privatfly fra Japan til Libanons hovedstad, Beirut, via Istanbul i Tyrkiet, skriver Reuters.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her